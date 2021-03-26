Учрежден флаг Наровли и Наровлянского района

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 марта подписал указ №121, которым учреждается флаг Наровли и Наровлянского района. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Флаг воспроизводит ранее учрежденный герб Наровлянского района. Он представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета, в центре которого размещена серебряная подкова, увенчанная золотым крестом.

Документом также утверждено Положение об указанном геральдическом символе, его описание и изображение.

Учреждение этого геральдического символа будет способствовать популяризации национальных традиций и исторических особенностей Наровлянского района, преемственности поколений, формированию у жителей патриотизма и гордости за свой регион.-0-