Углубление белорусско-российской интеграции приумножит традиции дружбы между странами - Лукашенко

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина и народ этой страны с Днем России. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Этот праздник знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории Российской Федерации - укрепления суверенитета и обеспечения национального единства. Твердо следуя выбранному курсу, за прошедшие десятилетия Россия добилась впечатляющих успехов в государственном строительстве и модернизации экономики, значительно усилились лидирующие позиции страны на мировой арене", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что приверженность россиян идеалам патриотизма и сплоченности, гордость за великие достижения своего народа и стойкая убежденность в успешном будущем Родины являются залогом устойчивого развития общества и его благополучия.
"Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко также направил поздравления председателю правительства России Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславу Володину.-0-
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