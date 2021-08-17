Уйти от банкротства к реабилитации - как в Беларуси хотят спасать проблемные предприятия

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для предприятий должны действовать механизмы "автоматической" защиты в случае неблагоприятных внешних факторов. На это обратил сегодня внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.
Около года назад на уровне главы государства рассматривался законопроект "Об урегулировании неплатежеспособности". Тогда правительству было поручено изменить идеологию этого документа: уйти от банкротства к реабилитации проблемных предприятий. Также изменилась концепция законопроекта - акцент сделан на защите организаций от шоков, вызванных неблагоприятными внешними факторами. "При этом хочу сказать, что преодоление этих шоковых барьеров - прежде всего забота трудовых коллективов и руководителей этих трудовых коллективов", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Кроме того, предусмотрено, что будем отходить от судебного сопровождения всех этапов рассмотрения дел об экономической несостоятельности. Мною было поручено не перегружать суды несвойственными вопросами, потому что завалили суды разного рода проблемами экономического характера, спорными вопросами, связанными с экономикой. Раньше эти вопросы решались в местных органах власти, - отметил глава государства. - Координирующая роль в вопросах финансового оздоровления окончательно сосредоточится в правительстве, отраслевых органах власти и исполкомах".
Президент не исключил, что часть вопросов все же придется оставить на рассмотрение судов. Но они, добавил Александр Лукашенко, уже будут последней инстанцией.-0-
Около года назад на уровне главы государства рассматривался законопроект "Об урегулировании неплатежеспособности". Тогда правительству было поручено изменить идеологию этого документа: уйти от банкротства к реабилитации проблемных предприятий. Также изменилась концепция законопроекта - акцент сделан на защите организаций от шоков, вызванных неблагоприятными внешними факторами. "При этом хочу сказать, что преодоление этих шоковых барьеров - прежде всего забота трудовых коллективов и руководителей этих трудовых коллективов", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Кроме того, предусмотрено, что будем отходить от судебного сопровождения всех этапов рассмотрения дел об экономической несостоятельности. Мною было поручено не перегружать суды несвойственными вопросами, потому что завалили суды разного рода проблемами экономического характера, спорными вопросами, связанными с экономикой. Раньше эти вопросы решались в местных органах власти, - отметил глава государства. - Координирующая роль в вопросах финансового оздоровления окончательно сосредоточится в правительстве, отраслевых органах власти и исполкомах".
Президент не исключил, что часть вопросов все же придется оставить на рассмотрение судов. Но они, добавил Александр Лукашенко, уже будут последней инстанцией.-0-