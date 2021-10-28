Указом Президента изменен порядок направления чиновников в служебные командировки за границу

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №420, предусматривающий корректировку указа №274 от 13 июня 2005 года "Об утверждении Положения о порядке направления в служебные командировки за границу". Документ совершенствует порядок направления работников государственных органов и иных государственных организаций в зарубежные командировки, в том числе с учетом проводимой работы по перераспределению полномочий между органами власти. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Указом уточняются принципы, которыми должны руководствоваться должностные лица при принятии решений о командировании. В частности, в понимание результативности служебных командировок за границу включается достижение результатов по наращиванию и диверсификации экспорта белорусских товаров, обеспечение импортозамещения и энергетической безопасности.

Также указом исключается необходимость согласования с Президентом решений о командировании заместителей премьер-министра, главы Администрации Президента Республики Беларусь и заместителей иных лиц, занимающих высшие государственные должности.

Документом предусмотрено, что Совет Министров будет ежегодно анализировать эффективность командировок руководителей государственных органов и организаций, подчиненных правительству.-0-