Указом Президента урегулирован размер арендной платы за земельные участки из госсобственности

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 мая подписал указ №160 "Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В целях обеспечения единых подходов к исчислению и уплате ежегодных платежей в виде земельного налога и арендной платы в указе определены субъекты, которые освобождаются от арендной платы (по аналогии с земельным налогом). Организации не уплачивают ее за земельные участки, занятые водохранилищами и сооружениями, которые укрепляют берег и используются гидроэлектростанциями для производства энергии. Технопарки освобождаются от арендной платы за землю, если они сдают недвижимое имущество своим резидентам, бюджетные организации - за землю при сдаче ими капитальных строений (зданий, сооружений) в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование на срок до одного календарного месяца.

В соответствии с указом фиксированные размеры арендной платы проиндексированы на прогнозный уровень инфляции.

Кроме того, отменено применяемое местными органами власти десятикратное увеличение ставок арендной платы за земельные участки, занятые неиспользуемым имуществом, а также эксплуатируемые с нарушением земельного законодательства.

Закреплена возможность применения крестьянскими (фермерскими) хозяйствами льготы по арендной плате за сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения.-0-