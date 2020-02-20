Умный город будущего - Президент Египта сегодня показывает Лукашенко новую административную столицу

20 февраля, Каир /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вместе с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси знакомятся с ходом строительства новой административной столицы Египта, которая возводится в 45 км к востоку от Каира, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работаем на всю Северную Африку" - Беларусь и Египет делают ставку на совместные предприятия "Беларусь и Египет являются важными партнерами. У нас большие перспективы. За последнее время мы значительно продвинулись в нашем сотрудничестве. Этому способствует постоянный диалог между Минском и Каиром", - рассказал Александр Лукашенко.

Знакомство белорусского лидера с Новым Каиром, как окрестили город в народе, началось с самого утра. Абдель Фаттах ас-Сиси встретил Александра Лукашенко возле комплекса Al Masa Capital, на территории которого находится крупнейший в Африке конгресс-центр, 14 президентских вилл, 60 гостиничных апартаментов и фешенебельный отель Al Masa Royal Palace.

В эти дни здесь проходит первое заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества и выставка совместных научно-технических проектов, перспективных научных разработок, высокотехнологичной продукции и крупногабаритной техники МТЗ, МАЗ, "Амкодора", "Бобруйскагромаша", Минского моторного завода.

После краткой беседы главы государств поехали осматривать объекты новой административной столицы. Концепция этого масштабного проекта была представлена несколько лет назад. Египетские власти разработали его, чтобы решить проблему перенаселенности Каира: по прогнозным оценкам, население города к 2050 году может достичь 40 млн. Сейчас в Каире проживает почти 10 млн человек, в агломерации - свыше 20 млн.

Как рассказали главе белорусского государства, проект реализуется по принципу "умный город будущего". В новой столице создадут административный и финансовый центры Египта. Здесь разместятся основные государственные учреждения, посольства, представительства международных организаций и иностранных компаний. В городе построят более 20 жилых районов на 6,5 млн человек, большой парк и искусственные озера, около 2 тыс. учреждений образования и крупный технопарк, свыше 600 больниц и медцентров, новый международный аэропорт и скоростную железную дорогу до Каира.

Первым делом президенты посетят город культуры и искусств. Здесь строится библиотека, несколько театров, выставочные залы, музеи и галереи, а также кафе и рестораны. Открытие города должно совпасть с переездом в новую административную столицу органов государственной власти в 2020-2021 годах.

В Новом Каире президенты ознакомятся с городом спорта, парламентским комплексом и правительственным районом, где достраивается здание Кабинета министров. Позже здесь возведут еще десять комплексов, в которых разместятся 34 министерства. Планируется, что правительство и министерства переедут в новые офисы в середине этого года.

Парламентский комплекс будет состоять из служебных, административных и вспомогательных помещений (главное здание Палаты представителей, мечеть, медицинский центр, полицейский участок, офис ЗАГСа, охранный центр, здание для приема граждан, паркинг и гаражи). Египетские парламентарии планируют переехать сюда в этом году. -0-