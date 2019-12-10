"Ушел из жизни истинный друг Беларуси" - Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Лужкова

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким Юрия Лужкова по поводу невосполнимой утраты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что с чувством огромной печали и сожаления воспринял известие о его смерти. "Ушел из жизни талантливый политик и выдающийся государственный деятель, истинный друг Беларуси, отдавший много сил и энергии сплочению двух братских народов, становлению и развитию белорусско-российских отношений, - говорится в соболезновании. - С его именем неразрывно связано множество знаковых инициатив и проектов, которые позволили укрепить контакты между нашими странами".-0-

Умер Юрий Лужков Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М.Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик".