Усилена ответственность за совершение коррупционных преступлений

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая декрет №3 "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений.

В соответствии с декретом лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.-0-

Декрет о допмерах по борьбе с коррупцией сыграет серьезную превентивную роль - Минюст "Белорусское государство ищет самые эффективные меры, чтобы такое явление, как коррупция, свести к минимуму. Преступления коррупционной направленности, безусловно, очень негативно влияют на все сферы", - сказал заместитель министра юстиции Сергей Задиран.

Генпрокуратура: снисхождения коррупционерам не будет Подписанный декрет, по словам начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игоря Грейбо, станет дополнительной профилактической мерой в борьбе с коррупцией.

Депутаты: антикоррупционный декрет - эффективная предупредительная мера Член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Василий Чекан отметил, что декрет усиливает действующее антикоррупционное законодательство.