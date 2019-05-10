Усилена ответственность за совершение коррупционных преступлений

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая декрет №3 "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией". Об этом БЕЛТА сообщили в
Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений.
В соответствии с декретом лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.-0-
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