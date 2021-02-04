Условия ведения бизнеса в сфере агроэкотуризма продлены до 2025 года

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля подписал указ № 40 по вопросам дальнейшего регулирования агроэкотуризма, доработанный правительством по результатам совещания у главы государства 21 января 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предусмотрено продление до 2025 года существующих условий ведения хозяйственной деятельности в сфере агроэкотуризма, включая льготное кредитование в ОАО "Белагропромбанк" в размере до 2 тыс. базовых величин под 5% годовых на срок до 5 лет. Владельцы бизнеса также получили право оказывать услуги на территории двух агроэкоусадеб. Уточнен порядок прекращения такой деятельности и предоставления отчетности.

Данные меры приняты в целях улучшения занятости и условий жизни граждан в сельской местности, совершенствования сельской инфраструктуры.-0-