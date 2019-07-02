Установлена юбилейная медаль к 25-летию Службы безопасности Президента Беларуси

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена юбилейная медаль "25 лет Службе безопасности Президента Республики Беларусь". Соответствующий указ №253 подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

На лицевой стороне медали, выполненной из серого металла, изображен золотистый геральдический знак - эмблема Службы безопасности и обозначен временной период "1994-2019". На оборотной стороне - изображение обвитого лентой венка, половина которого сплетена из листьев лавра, а другая - из листьев дуба.

Медаль будут присуждать военнослужащим и гражданскому персоналу Службы безопасности Президента за образцовое исполнение служебного долга. Награды также могут быть удостоены ветераны, проходившие службу в этой структуре, и другие лица, в том числе иностранцы, которые внесли значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сфере государственной охраны, в организацию взаимодействия государственных органов и других организаций со Службой безопасности Президента.-0-