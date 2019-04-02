Установлена медаль в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена юбилейная медаль "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков". Соответствующий указ №134 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Медалью награждаются ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских лагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного удержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны.

Кроме того, этой награды могут удостаиваться иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают за пределами Беларуси и принимали непосредственное участие в боевых действиях за освобождение страны, а также военнослужащие Вооруженных Сил Беларуси и других воинских формирований, работники государственных органов и лица, которые внесли значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан Беларуси, увековечивание памяти погибших, организацию мероприятий, посвященных 75-летию освобождения страны.

Медаль изготавливается из латуни. На ее лицевой стороне изображен обелиск "Минск - город-герой" и скульптура женщины, олицетворяющей образ Родины. По окружности медали нанесена надпись "Подзвіг народа несмяротны".-0-