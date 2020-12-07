Установлена возможность поощрения госнаградами организаций и коллективов

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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 декабря подписал декрет №5 "О награждении государственными наградами Республики Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Документом устанавливается возможность поощрения государственными наградами организаций и коллективов их работников, а также воинских частей и формирований. Определен перечень наград, к которым они могут представляться, в частности: орден Трудовой Славы, ордена Воинской Славы и "За службу Родине", орден Дружбы народов, орден Почета, орден Франциска Скорины.-0-