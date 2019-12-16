Уточнена концепция перехода госорганов Беларуси на использование технологий облачных вычислений

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уточнена концепция перехода государственных органов и организаций на использование технологий облачных вычислений. Это предусмотрено указом №461, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 16 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает внесение изменений в указ №46 "Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий". "Уточняется концепция перехода государственных органов и организаций на использование технологий облачных вычислений, учитывающая положительный международный опыт, а также практику взаимодействия совместного общества с ограниченной ответственностью "Белорусские облачные технологии" (торговая марка beCloud) с государственными органами и организациями по размещению их информационных систем на ресурсах Республиканского центра обработки данных", - рассказали в пресс-службе.

На сегодняшний день Республиканский центр обработки данных, созданный по инвестпроекту в сфере ИКТ, является первым дата-центром в Беларуси, сертифицированным в соответствии с международными стандартами, что свидетельствует о его высокой степени надежности и безопасности.

Реализация заложенной в указе №461 концепции позволит повысить эффективность деятельности госорганов и организаций за счет обеспечения их надежной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой, усилить уровень информационной защиты в государственных информационных системах, обеспечить защиту персональных данных граждан Беларуси, а также повысить эффективность расходов бюджетной системы на информационно-телекоммуникационные услуги.-0-