Утвержден перечень сельхозпродукции для обязательного страхования организациями АПК на 2021 год

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 сентября подписал указ №336 "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2021 году". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы, а также тарифы по их обязательному страхованию на 2021 год.

Кроме того, указом утверждены процент возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели сельскохозяйственных культур и процент возмещения ущерба при гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении) скота и птицы.

Данный документ будет способствовать эффективной реализации механизма обязательного страхования с господдержкой в 2021 году скота и птицы, урожая сельскохозяйственных культур, получению производителями страховых выплат.-0-