Утвержден план подготовки законопроектов на 2021 год

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2021 год. Соответствующий указ глава государства подписал 4 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Основными критериями при формировании плана стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации с учетом действующего законодательства. Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования.

В этом году планируется подготовить 34 проекта законов. В их числе как принципиально новые законы ("О волонтерской деятельности", "О страховой деятельности", "О лизинговой деятельности", "О регулировании безопасности при использовании атомной энергии", "Об объединениях нанимателей"), так и направленные на системную актуализацию действующих законов, в том числе с учетом практики их применения. Из запланированных к подготовке документов 27 законопроектов будут внесены в парламент правительством.

Планом также предусмотрена разработка в текущем году концепций законов "Об обращении с генетическими ресурсами", "О дипломатической службе", "Об аккредитации в Национальной системе аккредитации".-0-