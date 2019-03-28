28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден устав Белорусского добровольного пожарного общества. Это предусмотрено указом Президента Республики Беларусь №113 "О республиканском государственно-общественном объединении "Белорусское добровольное пожарное общество", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ принят в целях создания дополнительных условий участия граждан в пожарно-профилактической деятельности и развития добровольческого движения.

В соответствии с указом Министерство по чрезвычайным ситуациям уполномочено быть представителем Беларуси в республиканском государственно-общественном объединении "Белорусское добровольное пожарное общество" (БДПО).

Координирующая роль в деятельности этой организации закреплена за Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси. Предусматривается создание в структуре БДПО наблюдательного совета в качестве руководящего органа.

Кроме того, изменен порядок избрания (переизбрания, отстранения от должности) председателя общества. Теперь эти процедуры будет проводить республиканский совет БДПО по предложению государственного секретаря Совета безопасности, согласованному с Президентом Беларуси.

Документом также актуализирован предмет деятельности Белорусского добровольного пожарного общества с учетом современных реалий и фактически выполняемых задач данного объединения - развитие пожарного добровольческого движения в стране. В указе конкретизированы государственно значимые задачи, формы и методы деятельности БДПО.-0-