20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждена Государственная инвестиционная программа на 2020 год. Соответствующий указ №468 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

С учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета программой предусматривается концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2020 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.

На финансирование 107 объектов, включенных в программу, в 2020 году предполагается направить Br581 млн, в том числе за счет государственных капитальных вложений - Br177 млн, средств резервного фонда Президента Республики Беларусь - Br134 млн, средств государственного целевого фонда национального развития - Br105 млн.

Кроме того, на 2020 год намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 27 объектов, в том числе крытой ледовой площадки и автовокзала в Островце, средней школы и общежития Национального детского технопарка, детских дошкольных учреждений в Минской области, храма Александра Невского на Военном кладбище в Минске, центра медицинской реабилитации воинов-интернационалистов в Витебске, моста через реку Западный Буг на автомобильной дороге Р94 Брест - граница Республики Польша (Домачево), 7 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот.

Всего в 2020 году предполагается ввести в эксплуатацию 48 объектов. Будут построены районная больница, центр творчества молодежи в Островце, школа Национального детского технопарка в Минске, спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств, центр безопасности МЧС в Минске, взрослая и детская поликлиники в Гомеле. Предусматривается завершение реконструкции республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, Свято-Успенского монастыря в Жировичах Слонимского района и других объектов.-0-