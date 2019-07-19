Утверждена новая редакция Положения о Госинспекции охраны животного и растительного мира

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждена новая редакция Положения о Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. Соответствующий указ №269 подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ принят в целях приведения положения в соответствие с требованиями указа №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", а также для урегулирования ряда вопросов функционирования госинспекции.

В частности, скорректированы основания для прекращения деятельности субъектов хозяйствования, нарушающих природоохранное законодательство. Определен порядок безвозмездного получения государственной инспекцией данных, содержащихся в информационных системах иных госорганов. В качестве одной из социально-правовых гарантий для должностных лиц Госинспекции предусмотрена выплата денежных компенсаций за пользование жилыми помещениями по договору найма или поднайма, за временное проживание в гостиницах при назначении в другую местность. Эта мера обеспечит возможность ротации наиболее квалифицированных кадров для повышения эффективности работы территориальных органов.

Кроме того, указом утвержден обновленный состав коллегии Госинспекции и порядок применения физической силы, специальных средств, применения и использования оружия сотрудниками этой инспекции.-0-