Утверждено кредитное соглашение Беларуси с Фондом ОПЕК о займе на $20 млн для нужд здравоохранения

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Полученные гомельскими учеными генетические данные белорусского изолята SARS-CoV-2 внесены в GenBank
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 11 марта подписал указ №89, которым утверждено кредитное соглашение между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК (программа неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения), подписанное 24 декабря 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.
Соглашение предусматривает предоставление Беларуси займа в сумме $20 млн для финансирования мероприятий в области здравоохранения, связанных с COVID-19.-0-