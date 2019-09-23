Утверждено соглашение о займе МБРР для финансирования модернизации системы образования в Беларуси

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал 23 сентября указ №353, которым утверждено соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Предусматривается, что в 2019-2025 годах будет привлечен дополнительный заем в размере 90 млн евро для финансирования проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь", который реализуется с 2016 года в соответствии с аналогичным соглашением.

Полученные средства будут направлены на проведение реконструкции и капитального ремонта ряда учреждений общего среднего образования, их оснащение современным оборудованием, совершенствование информационной системы управления в сфере образования.

Планируется отремонтировать не менее 220 школ во всех областях страны. Кроме того, будут реализованы пилотные проекты по созданию в школах условий для предоставления социально-культурных услуг населению в Витебской области, а также по созданию центров инновационного развития в школах Могилевской области.-0-