Утверждены геральдические символы Минспорта - флаг и знак отличия

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил дополнительные геральдические символы Министерства спорта и туризма. Глава государства подписал соответствующий указ №399, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом, в частности, утверждены флаг министерства и нагрудный знак отличия "За развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь", которые выполнены в стилистике эмблемы ведомства.

Нагрудным знаком будут награждаться работники Министерства спорта и туризма, организаций, входящих в его систему, структурных подразделений, местных исполнительных и распорядительных органов. Он может вручаться и другим лицам за значительные заслуги в реализации государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма.-0-