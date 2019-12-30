Утверждены новые тарифы на ЖКУ - какие услуги подорожают в 2020 году

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ №490 "Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах $5.

Тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января (суммарно на $3,5) поднимутся тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня, после завершения отопительного сезона, увеличится тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения (на $1,5). Тарифы на техническое обслуживание жилых домов и запорно-переговорных устройств сохраняются на уровне 2019 года.

"В условиях роста жилищно-коммунальных платежей государство продолжит поддерживать население через предоставление безналичных жилищных субсидий. Они полагаются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% в сельской местности", - напомнили в пресс-службе. Там добавили, что за январь-октябрь 2019 года безналичные жилищные субсидии получили 21,6 тыс. семей на сумму более Br1,1 млн.-0-