23 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря подписал указ №508 "Об утверждении плана подготовки проектов законодательных актов на 2022 год". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Основными критериями при формировании плана стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации. Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования.

В 2022 году планируется подготовить 28 проектов законов. В их числе как принципиально новые законы ("О Всебелорусском народном собрании", "О страховой деятельности", "О лизинговой деятельности", "О регулировании безопасности при использовании атомной энергии"), так и направленные на системную актуализацию действующих законов. Из запланированных к подготовке проектов законов 21 законопроект будет внесен в парламент правительством.

Кроме того, планом предусматривается подготовка концепции Кодекса о здравоохранении.

Согласно плану предполагается также подготовка пяти указов Президента Республики Беларусь, в том числе "О кибербезопасности".-0-