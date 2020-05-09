В адрес Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 75-летием Победы

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующие послания направляют руководители зарубежных стран, интеграционных объединений, известные политические и общественные деятели, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Победа над нацизмом - наше общее великое достояние. Священный долг нынешних поколений россиян и белорусов - навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов", - говорится в поздравлении от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 9 мая 1945 года является священной датой, которая навсегда останется в истории как символ сплоченности и беспримерного подвига народов в борьбе с фашистской агрессией. "Лучшей данью памяти наших отцов и дедов будет дальнейшее развитие стратегического партнерства между Казахстаном и Беларусью, основанного на крепкой дружбе, взаимном доверии и поддержке", - уверен он.

В свою очередь Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в поздравительном послании подчеркнул, что день Великой Победы является одним из наиболее ярких символов дружбы между народами, связующим прошлое и настоящее Казахстана и Беларуси.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительном послании отметил, что День Победы - это славный праздник, который дорог всем нам. "Уверен, что дружба, сплоченность и взаимоподдержка наших народов, прошедшие тяжелые испытания военных лет, и впредь будут прочной основой для развития и укрепления отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь", - говорится в поздравлении от азербайджанского лидера.

Поздравительные послания также поступили от Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Никола Пашиняна. В них также говорится о сохранении памяти о мужестве и подвиге воинов-освободителей, тружеников тыла. "Несомненно, бесценное наследие Великой Победы и сегодня призывает нас крепить узы дружбы, совместно реагировать на вызовы и угрозы современности, последовательно углублять армяно-белорусское сотрудничество во благо мирного развития наших стран", - говорится в поздравлении от Никола Пашиняна.

"Сегодня в связи с пандемией коронавируса мы в полной мере сознаем, как хрупок и мал этот мир, как он не совершенен и не защищен от нас самих и как нужно обращаться с ним, чтобы сберечь на века. И поэтому перед лицом победивших в той самой жестокой войне народы должны объединиться, чтобы противостоять уже в мирное время этой страшной угрозе. Убежден, что своими делами, силой духа и стойкостью ветераны помогают нам с достоинством пройти выпавшие на нашу долю суровые испытания и добиться победы", - отметил в своем поздравлении Президент Молдовы Игорь Додон.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что Великая Победа была достигнута благодаря мужеству, героизму, сплоченности и самоотверженному труду всех народов Советского Союза. "Выражаю уверенность в том, что испытанные временем отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами, следуя славным традициям братства, взаимного уважения, поддержки и взаимовыручки, и впредь будут крепнуть и приумножаться во благо наших народов, во имя обеспечения всеобщего мира и стабильности", - говорится в поздравлении.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что общая святая обязанность - бережно сохранить и чтить память о героизме защитников Отечества, плечом к плечу сражавшихся против фашизма в годы самой разрушительной войны в истории человечества. Он убежден, что добрые традиции дружбы и взаимопонимания, прошедшие поистине суровое испытание в тяжелые военные годы, и впредь послужат прочной основой для дальнейшего развития и укрепления всестороннего сотрудничества и многопланового взаимодействия между Кыргызстаном и Беларусью.

"Праздник Победы - величайшее событие, воплотившее стремление человечества к миру, дружбе и братству, к торжеству гуманизма и добра, - подчеркнул в своем поздравительном послании Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. - В этот знаменательный день искренне желаю вам и всем ветеранам Великой Отечественной войны вашей страны крепкого здоровья, счастья и долголетия, а дружественному народу Беларуси - мира, благополучия и процветания".

Поздравительное послание также поступило от Президента Сирии Башара Асада. Он передал дружественному белорусскому народу поздравления и пожелание стабильности, дальнейшего развития и процветания, а также подчеркнул важность памяти о героях. "Эти подвиги непременно вдохновляют все народы, которые подвергаются различным видам войн и вмешательств извне с целью отобрать волю и властвовать над страной", - отметил сирийский лидер.

Поздравления в адрес главы белорусского государства и народа с праздником Победы продолжают поступать.-0-