В Беларуси будет активнее внедряться система добровольных пенсионных накоплений - Лукашенко

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет активнее внедряться система добровольных пенсионных накоплений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Средний размер пенсии по возрасту будет поддерживаться на уровне 40% от средней зарплаты по стране. Чтобы пенсия была выше, будем активнее внедрять систему добровольных пенсионных накоплений с участием граждан и предприятий", - сказал глава государства. Он уверен, что формировать дополнительную пенсию под силу некоторым работникам. Главное - создать условия для этого.

"Мы всегда трепетно относимся к старшему поколению. Признательны им за активную гражданскую позицию. Для нас важнейшая задача - сделать так, чтобы рост пенсий стабильно превышал рост цен", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-