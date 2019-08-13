В Беларуси будет создан центр миниинвазивной эндоскопической хирургии

13 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 13 августа принял с докладом управляющего делами Президента Республики Беларусь Виктора Шеймана, передает корреспондент БЕЛТА.
Управляющий делами доложил в целом о выполнении поручений Президента, в том числе о строительстве предприятия по выпуску пластиковых лыж. Работа по его созданию идет в плановом порядке, запуск намечен на октябрь.
Глава государства также проинформирован о ходе выполнения поручений, которые были даны ранее по строительной тематике. В частности, завершен ряд объектов, и они уже введены в эксплуатацию.
Кроме того, на встрече был обсужден вопрос по финансовой структуре УД: стоит задача создать соответствующие финансовые инструменты, которые позволят более эффективно работать системе Управления делами.
Речь шла также о создании современного центра миниинвазивной эндоскопической хирургии на базе Республиканского клинического медицинского центра. Как планируется, это учреждение предложит пациентам новые медицинские технологии мирового уровня. Это касается лечения заболеваний позвоночника, урологического характера и сложных случаев лор-заболеваний.
Управляющий делами рассказал о проводимой по поручению Президента работе на Африканском континенте. К примеру, в стадии завершения совместное предприятие в области сельского хозяйства, которое будет заниматься производством и переработкой молока, говядины и птицы. Кроме того, решается вопрос по строительству электростанции на солнечных панелях. Создается также автотранспортное предприятие по перевозке грузов в регионе юга Африки, а также предприятие, которое будет заниматься возведением дорог и линий электропередачи.-0-
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