В Беларуси для IT-сектора созданы самые комфортные условия - Лукашенко

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси для IT-сектора созданы самые комфортные условия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние годы в мире нас все чаще называют IT-страной. Для IT-сектора созданы самые комфортные условия. А достигнутый успех - заслуга самих ребят. Они инициировали и подготовили декрет Президента в 2017 году", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Он напомнил, что экспорт данного сектора в прошлом году составил $2,5 млрд. "И всего за один год новых резидентов появилось больше, чем за все предыдущие 12 лет существования Парка (высоких технологий. - Прим. БЕЛТА). Самое интересное: даже несмотря на пандемию, они не только не потеряли, но и продолжили расти, причем очень стремительно", - обратил внимание глава государства.

По словам Президента, решение по поводу ПВТ принималось не только и не столько ради самих айтишников. "Ведь что такое IT-парк? Это же миллиарды валюты для страны. Они зарабатывают их за рубежом, а оставляют здесь. И это огромный вклад в нашу экономику. Мощный IT-сектор - свидетельство уровня развития нации. И за этим будущее", - уверен белорусский лидер.

Глава государства считает, что "цифру" в Беларуси надо внедрять быстрее. "Новые информационные технологии - это искусственный интеллект, умный город, услуги, общественная безопасность, собственные платежные системы, которые не зависят от транснациональных. Лидеры цифровизации в мире определены. Это США и Китай. С ними мы обязаны договориться о прямом стратегическом сотрудничестве в этой сфере", - подчеркнул Президент.-0-