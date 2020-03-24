"В Беларуси его очень ждем" - Лукашенко о проработке визита Си Цзиньпина

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что прорабатывается визит в Минск Председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом глава государства сообщил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к послу, Александр Лукашенко сказал: "Прошу, передайте моему другу, Председателю КНР Си Цзиньпину, что мы его в Беларуси очень ждем". Президент отметил, что сейчас стороны прорабатывают возможность предстоящего визита на высшем уровне. "У нас еще есть время подготовиться к нему, чтобы он был наполнен нужными для двух государств мероприятиями", - подчеркнул белорусский лидер.-0-