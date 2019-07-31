В Беларуси изменяются подходы к награждению орденом Матери

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменяются подходы к награждению многодетных матерей орденом Матери. Соответствующий закон подписал глава государства Александр Лукашенко. Документом вносятся изменения в действующий закон "О государственных наградах Республики Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В настоящее время имеются два основания, препятствующих награждению женщины орденом Матери: наличие судимости и аморальный образ жизни. Такой подход исключает формальное отношение к поощрению многодетных матерей только в силу факта рождения пяти детей, и он сохраняется в новом законе.

Вместе с тем, как показала практика, необходимым условием для принятия решения о награждении также является оценка поведения матери, в том числе с учетом его влияния на детей, соблюдения их интересов. В этих целях в соответствии с новым законом к награждению орденом Матери не будут представляться многодетные матери, которые ненадлежащим образом выполняют обязанности по воспитанию и содержанию детей, установленные законодательством. Награды не смогут быть удостоены лица, лишенные или восстановленные в родительских правах, бывшие усыновители (удочерители), если усыновление (удочерение) было отменено. Представление к ордену будет невозможно в случае, если женщина неоднократно (два и более раза) привлекалась к административной ответственности за правонарушения против общественного порядка и общественной нравственности и если не истек срок, по окончании которого человек считается не подвергавшимся административному взысканию.

Кроме того, законом вводится требование о наличии у детей женщины, представленной к ордену Матери, гражданства Республики Беларусь.

Новацией является также установление шестимесячного срока со дня возникновения права на награждение для возбуждения ходатайства о награждении орденом Матери и пятилетнего срока, по истечении которого женщины, усыновившие (удочерившие) детей, могут быть награждены названным орденом.-0-