В Беларуси пересмотрят программы жилищного строительства с акцентом на арендном жилье

23 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому пересмотреть программы жилищного строительства, максимально увеличив долю арендного жилья с привлечением финансов предприятий и организаций. Соответствующую задачу он поставил сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что рынок арендного жилья в Беларуси пока развивается медленными темпами. За шесть лет его введено только 745 тыс. кв.м, что составляет два с половиной процента от общего объема. Для примера, в Германии это 58%, а в Швейцарии - 71%.

"Как показывает практика, у нас оно очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих. Развитие рынка арендного жилья необходимо и для решения вопросов трудовой миграции", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, строительство такого жилья также будет способствовать привлечению молодых специалистов в малые и средние города Беларуси. "При этом наиболее активно нужно строить там, где есть перспективы, развивается промышленность. Например, как это делается в Островце", - добавил белорусский лидер.-0-