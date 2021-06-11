В Беларуси планируют ввести многоуровневую систему регулирования административных процедур

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказания в электронном виде должно происходить быстрее. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из тем совещания стало совершенствование института административных процедур. Глава государства отметил, что от качества регулирования зависит очень много: оперативность их оказания, инвестиционная привлекательность страны, увеличение доходной части бюджета и развитие экономики.

"Но главное, административные процедуры - это точка соприкосновения государства и общества. И эффективность такого взаимодействия во многом влияет на настроения людей и доверие государству и власти в целом. Поэтому движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказания в электронном виде должно происходить быстрее", - подчеркнул Александр Лукашенко.

На обсуждение вынесен проект указа, в котором устанавливается многоуровневая система регулирования: принципы и основные подходы определяются Президентом, перечень административных процедур - правительством, их конкретная регламентация - отраслевыми и функциональными госорганами.

"Будет ли эффективной такая система? Каким образом планируется выстроить электронное взаимодействие между органами власти и субъектами хозяйствования? Позволит ли цифровизация сократить затраты и не допустить коррупционных предпосылок?" - обозначил ряд вопросов глава государства.

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