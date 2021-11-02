В Беларуси появится реестр рекламораспространителей. Как это повлияет на рекламную деятельность?

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 ноября подписал указ №426 "О размещении (распространении) рекламы", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документом предусматривается создание с 1 января 2022 года государственного информационного ресурса "Реестр рекламораспространителей". Формировать и вести его будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли, реестр разместят в открытом доступе на официальном сайте МАРТ.

С 1 февраля 2022 года оказание услуг по размещению рекламы рекламораспространителем, не включенным в реестр, является незаконным и запрещается. Без включения в реестр рекламораспространители могут оказывать услуги по размещению рекламы, перечисленные в приложении к указу. Это, в частности, услуги по размещению наружной рекламы, рекламы на транспортных средствах и внутри их салонов, рекламы посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты, рекламы в зданиях, рекламы на бумажном носителе, не относящемся к печатному средству массовой информации, и иные виды рекламы, определенные Советом Министров.

Порядок формирования реестра, состав включаемых в него сведений, а также порядок взаимодействия государственных органов и иных государственных организаций по вопросам его ведения будут определены правительством.-0-