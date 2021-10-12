В Беларуси приняты допмеры, чтобы исключить бесконтрольный вывоз пилопродукции

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси приняты дополнительные меры, направленные на исключение бесконтрольного вывоза древесины с низкой степенью переработки. Это предусмотрено декретом №5, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 12 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.
Декрет также направлен на создание равных условий для всех участников рынка пилопродукции и формирование справедливых рыночных цен. Им корректируется декрет от 7 мая 2012 года №6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности".
Подписанным документом отменяется норма об освобождении субъектов хозяйствования от обязательного заключения сделок по экспорту пилопродукции и щепы на биржевых торгах.
Декрет выступает в силу через 6 месяцев после официального опубликования.-0-