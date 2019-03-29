В Беларуси приняты дополнительные меры по наведению порядка в системе расчетов при строительстве

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные меры по наведению порядка в системе расчетов при строительстве предусмотрены указом Президента Беларуси Александра Лукашенко №126 "Об открытии специальных счетов". Об этом БЕЛТА сообщили в
Указом предусматривается предоставить 43 строительным организациям право на открытие специальных счетов на срок до 31 декабря 2021 года для аккумулирования целевых и текущих авансов, перечисляемых для выполнения строительных работ, приобретения материалов, связанных с выполнением функций генерального подрядчика и субподрядчика.
Предусмотренные в указе меры будут способствовать своевременному вводу в эксплуатацию строящихся объектов и наведению порядка в системе расчетов при строительстве. Документом также установлена персональная ответственность руководителей организаций, которым предоставляется право открытия специальных счетов, за целевое использование зачисленных на них денежных средств.-0-
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