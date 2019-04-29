29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси приняты дополнительные меры по содействию развитию экспорта. Это предусмотрено указом №161, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ вносит изменения в указ от 25 августа 2006 года №534 "О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)" и направлен на повышение эффективности механизма поддержки экспорта, увеличение поставок белорусской продукции на зарубежные рынки.

Указом предусматривается, что ОАО "Банк развития Республики Беларусь" при кредитовании экспорта белорусской продукции может предоставлять несколько видов кредитов.

Это могут быть краткосрочные экспортные кредиты (до 1 года) нерезидентам и лизинговым организациям - резидентам Беларуси для оплаты всей стоимости экспортного контракта (сейчас кредитуется 85%). Возможно также предоставление экспортных кредитов нерезидентам для оплаты расходов, связанных с ввозом отечественной продукции в страну покупателя-нерезидента (для уплаты налогов, сборов, иных платежей), а также нерезидентам и лизинговым организациям - резидентам Беларуси для возмещения банку страховых взносов в рамках страхования экспортных рисков с поддержкой государства.

Кроме того, в связи с проводимой работой по дедолларизации указом предусматривается осуществление расчетов по договорам страхования экспортных рисков с поддержкой государства, заключаемым с "Белэксимгарантом", а также предоставление бюджетных ссуд для выплаты страховых возмещений по этим договорам исключительно в национальной валюте независимо от валюты основного обязательства.-0-