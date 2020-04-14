В Беларуси приняты меры стимулирования к использованию населением электрической энергии

14 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля подписал указ №127 "О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ принят в целях стимулирования населения к использованию электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это касается одноквартирных жилых домов.

В соответствии с указом гражданам будет возмещаться за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи - в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин.

Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти.

В течение трех месяцев после официального опубликования указа правительством будет определен порядок возмещения расходов на электроснабжение.-0-