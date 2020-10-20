В Беларуси с помощью МБРР реализуют проект по модернизации высшего образования

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №367 "Об утверждении международного договора и его реализации", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ предусматривает реализацию соглашения о займе, предоставляемом Беларуси Международным банком реконструкции и развития, в размере 100 млн евро для проекта "Модернизация высшего образования Республики Беларусь". Проект направлен на улучшение качества подготовки кадров в учреждениях высшего образования и повышение эффективности оказываемых услуг.

В соответствии с соглашением, подписанным в Минске 23 июня 2020 года, более 90% средств будет направлено на модернизацию материально-технической базы учреждений высшего образования и их оснащение современным оборудованием, остальная часть - на совершенствование процессов и технологий обучения и преподавания, формирование системы обеспечения качества высшего образования и управление проектом.

Персональная ответственность за реализацию проекта модернизации высшего образования и целевое расходование средств возложена на министра образования.-0-