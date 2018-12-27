В Беларуси самозанятые получили право вносить страховые взносы в ФСЗН

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 декабря подписал указ №500 "О государственном социальном страховании". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предоставлено право самозанятым физическим лицам, осуществляющим непредпринимательскую деятельность, участвовать в государственном социальном страховании. Изменяется также порядок уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд соцзащиты населения для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов. Теперь взносы будут уплачиваться ими только за период фактического осуществления своей деятельности с получением дохода.

Указом урегулированы вопросы обеспечения прав и гарантий в области государственного социального страхования лиц, работающих в иностранных организациях на территории Беларуси, и граждан, которые оправданы судом и уголовное преследование против которых прекращено.

Кроме того, документом скорректированы отдельные нормы законодательных актов с учетом правоприменительной практики, а также в целях приведения их в соответствие с произошедшими изменениями в законодательстве.-0-