В Беларуси создается Авиационная инспекция

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №328, которым создается государственное учреждение "Авиационная инспекция". Об этом БЕЛТА сообщили в
Подчиняться новая организация будет непосредственно Департаменту по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Инспекция будет осуществлять ряд функций специально уполномоченного органа в области гражданской авиации в рамках международных обязательств государства.
Появление Авиационной инспекции позволит достичь необходимого уровня соответствия системы контроля государства за обеспечением безопасности полетов международным стандартам, а также усилить надзор за безопасностью полетов воздушных судов и авиационной безопасностью.-0-