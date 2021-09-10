В Беларуси создается система общественных инспекторов. Кто ими может стать и чем они будут заниматься

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №339 "Об общественных инспекторах", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В соответствии с документом на базе Комитета государственного контроля создается система общественных инспекторов. Ими могут быть граждане Беларуси, достигшие 25-летнего возраста и способные по своим моральным и деловым качествам содействовать контролирующим органам. Общественные инспектора будут выполнять данные функции на общественных началах в свободное от основной работы или учебы время.

Федерация профсоюзов Беларуси, иные общественные объединения могут вносить предложения о привлечении их членов к работе в качестве общественных инспекторов, в том числе для выполнения социально значимых задач, например мониторинга цен на товары первой необходимости, эффективности использования государственного имущества.

Методическое руководство деятельностью общественных инспекторов будет осуществлять Комитет государственного контроля.-0-