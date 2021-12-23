В Беларуси учреждены эмблема и флаг Министерства энергетики

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №506 "Аб афіцыйных геральдычных сімвалах". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Его издание приурочено ко Дню энергетика (22 декабря). В соответствии с документом предусматривается учреждение эмблемы и флага Министерства энергетики, утверждение положений об указанных геральдических символах, а также их описаний и изображений. Разработка осуществлялась с учетом правил геральдики и ключевых функций ведомства.

Эмблема представляет собой круг, разделенный по центру на три сектора в виде лопастей турбины. В секторах изображены градирни атомной электростанции с символом мирного атома, горящее пламя и опоры линии электропередачи. Верхняя часть эмблемы увенчана Государственным гербом Республики Беларусь и обрамлена белорусским орнаментом.

Флаг воспроизводит изображение эмблемы, размещенной на прямоугольном полотнище белого цвета.

Учреждение соответствующих геральдических символов будет способствовать сохранению и развитию традиций Министерства энергетики.-0-