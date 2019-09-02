2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси упрощается порядок оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям. Это предусмотрено указом №323, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом вносятся изменения в указ №347 "О государственной аграрной политике". Предусмотрено упрощение порядка оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям с неустойчивым финансовым положением. В свою очередь организации-инвесторы получат возможность включать затраты на развитие сельхозпроизводства в состав внереализационных расходов.

Указ направлен на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в аграрную сферу, что будет способствовать реализации соответствующих мер по повышению эффективности деятельности неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций.-0-