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18 мая 2020, 18:07

В Беларуси усовершенствованы учет и управление госимуществом

Фото из архива
Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 мая подписал указ №168 "О Едином реестре имущества", направленный на совершенствование учета и управления государственным имуществом, имуществом юридических лиц с участием государства и Союзного государства, а также механизма контроля за его использованием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом, на существующей базе Единого реестра государственного имущества, владельцем которого является Госкомимущество, создана государственная информационная система "Единый реестр имущества".

Перечень сведений, содержащихся в едином реестре, расширен. Он дополнен данными об имуществе, находящемся в собственности хозяйственных обществ, о жилых домах, жилых помещениях государственного жилищного фонда, морских и речных судах, договорах аренды (найма) государственного имущества, а также об имуществе Союзного государства в Беларуси.

Правообладатели соответствующего имущества (республиканские и коммунальные юридические лица, хозяйственные общества и республиканские государственно-общественные объединения) наделены правом на внесение информации в Единый реестр, а также ее актуализацию. При этом сам процесс максимально автоматизируется.

Организационно-методологическое руководство работами по формированию (ведению) и актуализации единого реестра возложено на Госкомимущество. Указ будет способствовать принятию управленческих решений по эффективному использованию государственных имущественных ресурсов.-0-

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