В Беларуси устанавливается новый порядок регулирования закупок товаров, работ, услуг при строительстве

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси устанавливается порядок регулирования закупок товаров, работ, услуг при строительстве. Это предусмотрено указом №223, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в
Согласно документу определяется порядок регулирования закупок в строительной отрасли и механизм проведения торгов (подрядных торгов), биржевых торгов либо переговоров при их осуществлении.
Указ принят в целях дальнейшего развития конкуренции в строительстве, обеспечения снижения стоимости и повышения качества строительных работ, своевременности ввода объектов в эксплуатацию, эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на строительство.-0-
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