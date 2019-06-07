В Беларуси устанавливается новый порядок регулирования закупок товаров, работ, услуг при строительстве

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси устанавливается порядок регулирования закупок товаров, работ, услуг при строительстве. Это предусмотрено указом №223, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно документу определяется порядок регулирования закупок в строительной отрасли и механизм проведения торгов (подрядных торгов), биржевых торгов либо переговоров при их осуществлении.

Указ принят в целях дальнейшего развития конкуренции в строительстве, обеспечения снижения стоимости и повышения качества строительных работ, своевременности ввода объектов в эксплуатацию, эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на строительство.-0-