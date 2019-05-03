В Беларуси уточнен порядок прохождения военной службы и службы в резерве

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №167 "Об изменении Указов Президента Республики Беларусь", которым корректируются положения о порядке прохождения военной службы и службы в резерве. Об этом БЕЛТА сообщили в
Поправки приняты для приведения этих документов в соответствие с нормами современного законодательства.
В Положении о порядке прохождения военной службы уточнен порядок исчисления срока военной службы, заключения контрактов при продлении сроков военной службы, формирования аттестационных комиссий, предоставления отпусков и их продолжительность, а также возмещения расходов, затраченных на обучение в военных учебных заведениях.
В Положении о порядке прохождения службы в резерве корректируется порядок присвоения воинских званий резервистам и их увольнения.-0-
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