В Беларуси ужесточается ответственность за грубые нарушения ведения охоты

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов", разработанный для реализации указа от 21 марта 2018 года № 112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ предусматривает, в частности, введение административного взыскания в виде предупреждения за малозначительные нарушения в сфере ведения охотничьего хозяйства и охоты с одновременным ужесточением мер ответственности за наиболее грубые правонарушения (вплоть до лишения специального права) и конкретизацией соответствующих административных составов.

Законом усовершенствован с учетом правоприменительной практики порядок исполнения административного взыскания в виде лишения специального права за нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты в части, касающейся аннулирования и повторного получения разрешения на гражданское оружие.

Физические лица наделяются правом реализации имеющегося у них на законных основаниях оружия, его безвозмездной передачи организациям, имеющим право на оборот оружия (например, воинским формированиям, организациям физической культуры и спорта), с уведомлением органов внутренних дел.

В целях комплексной корректировки Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в данный закон включены нормы, предусматривающие совершенствование мер административной ответственности за пропаганду нацизма.-0-