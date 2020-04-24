В Беларуси внесены изменения в сфере оценочной деятельности

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в сфере оценочной деятельности в Беларуси. Это предусмотрено указом №147, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом внесены изменения в отдельные положения указа от 13 октября 2006 года №615 "Об оценочной деятельности в Республике Беларусь". Действие указа расширено на случаи добровольного страхования движимого и недвижимого имущества, что будет способствовать повышению прозрачности такой оценки и достоверности ее результатов.

Установлена возможность признания судом недостоверным результата внутренней оценки стоимости объекта, что позволит создать равные условия для заказчиков и исполнителей независимой и внутренней оценки, а также иных заинтересованных лиц.

Объединены оценки земельных участков и расположенных на них объектов в один вид оценки, что упростит порядок осуществления оценочной деятельности, выдачу (продление) необходимых для этого документов и уменьшит их количество.-0-