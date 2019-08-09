В Беларуси впервые пройдут оздоровление дети из Вьетнама, Египта и Индии

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из резервного фонда Президента Беларуси выделены средства на организацию в августе отдыха и оздоровления 72 детей из Вьетнама, Египта и Индии в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Дети из этих стран будут отдыхать в Беларуси впервые. Программа их пребывания предусматривает прохождение санаторно-оздоровительного лечения на базе лагеря, участие в экскурсионных, культурных и спортивных мероприятиях в Минске и регионах страны.
Приглашение детей из иностранных государств на отдых в Беларусь будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений в гуманитарно-образовательной сфере, а также популяризации истории и культуры Беларуси в молодежной среде этих стран.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.283 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.04 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.115 BYN
|3.128 BYN