24 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Беларуси вводятся изменения в функционирование магазинов беспошлинной торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Это предусмотрено указом №476, который подписал Президент Беларуси. Документом вносятся изменения в указ от 22 апреля 2014 года №175 "О функционировании магазинов беспошлинной торговли".

В частности, предоставляется возможность реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в автодорожных пунктах пропуска через государственную границу Беларуси (на въезд).

Установлено, что в одном автодорожном пункте пропуска можно размещать не более одного магазина беспошлинной торговли на въезд.

Кроме того, определены особые требования к кассовому оборудованию в магазинах беспошлинной торговли на въезд по обеспечению блокировки продаж алкогольных напитков и пива, табака и табачных изделий сверх количественных норм, при которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.-0-