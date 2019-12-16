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16 декабря 2019, 19:24

В Беларуси закреплен механизм планирования расходов местных бюджетов на мероприятия в АПК

Фото из архива
Фото из архива

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси закреплен механизм планирования расходов местных бюджетов на реализацию мероприятий в агропромышленном комплексе. Глава государства Александр Лукашенко 16 декабря подписал соответствующий указ №462, которым вносятся изменения в указ от 17 июля 2014 года №347 "О государственной аграрной политике", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"В частности, 50% средств распределяется пропорционально площади земель сельскохозяйственного назначения соответствующей области с учетом их кадастровой оценки, 50% - пропорционально выручке от реализации сельскохозяйственной продукции с учетом ее увеличения на 10% в районах соответствующей области, относящихся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции", - рассказали в пресс-службе.

Также предусматривается возможность финансирования за счет средств республиканского бюджета закупки для учреждений образования сельскохозяйственного профиля образцов современной техники и оборудования, производимых как на территории ЕАЭС, так и за ее пределами, проведения за счет средств местных бюджетов культуртехнических мероприятий на немелиорированных сельскохозяйственных землях.-0-

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